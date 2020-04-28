Золото дешевеет на фоне ослабления ограничительных мер по COVID

Цена на золото снижается во вторник на фоне ослабления некоторыми странами ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,87%, или на 15 долларов, до 1708,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 1,16%, до 15,033 доллара за унцию.

Инвесторы следят за новостями о возобновлении производств и постепенном снятии ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом, некоторыми странами. Так, Италия заявила об ослаблении мер с 4 мая, а Новая Зеландия ослабила ограничения в ночь на вторник. Некоторые штаты США тоже начали снимать карантинные ограничения, так как предполагается, что пик заболеваемости в них был пройден.

"Тот факт, что некоторые страны пытаются, по крайней мере, частично возобновить активность и ослабить ограничения, оказывает давление на стоимость золота", - сказал агентству Рейтер аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Аналитики, опрошенные агентством, подчеркнули, что стоимость золота, скорее всего, вырастет в ближайшее время. Тем не менее, ее рост будет ограничен снижением спроса со стороны Индии и Китая, которые являются основными потребителями золота.

Давление на стоимость золота также оказывает укрепление курса доллара по отношению к основным мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 100,15 пункта.