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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новый закон о финмониторинге требует идентификацию для владельцев электронных кошельков - НБУ

 

Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступает в силу с 28 апреля 2020 года, вводит идентификацию владельцев электронных кошельков.

Кроме того, вводится идентификация плательщиков при расчетах, переводах посредством мобильных операторов. Вместе с тем, закон устанавливает для этого переходный период до 1 января 2021 года, заявил на брифинге директор департамента платежных систем Алексей Шабан.

"Новый закон вводит идентификацию владельцев электронных кошельков. До конца текущего года действует переходный период. После чего владельцы электронных кошельков должны быть идентифицированы. Но это упрощенная идентификация. Обычно достаточно паспорта и идентификационного кода",- отметил Шабан.

Также должна произойти идентификация плательщиков при расчетах с мобильными операторами.

"Каких-то отдельных требований к мобильным операторам в связи с этим закон не устанавливает. То есть, с завтрашнего дня в вопросах расчетов, переводов, оплаты каких-либо сервисов или контента ничего не меняется. Просто, включается 8 месяцев, когда нужно будет пройти идентификацию. А правила, каким образом это будет осуществляться, будут прописаны компаниями, которые эти сервисы предоставляют", - отметил представитель НБУ.

Также будет происходить верификация клиентов почтовых операторов, если сумма перевода будет превышать 5 тыс. грн.

"Если вы будете делать перевод наличными (более 5 тыс грн, - ред.) через почтового оператора, или финансовую компанию, которая работает через почтового оператора, то до конца текущего года у таких финансовых компаний будет время для настройки своих процессов (для верификации клиентов, - ред.).

Шабан отметил, что Национальный банк установит длительный переходный период, для того, чтобы у всех участников рынка - банков и небанковских учреждений, был переходный период для настройки своих автоматизированных систем и перестройки внутренних процессов.

Напомним, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" вступает в силу с 28 апреля 2020 года. Он устанавливает, в частности, новые требования к надлежащей проверке клиентов финансовых учреждений. Законом предусмотрена обязанность государственных регуляторов привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями Закона в течение трех месяцев с даты вступления его в силу, то есть до 28 июля 2020 года.

Сейчас НБУ уже готовит: обновленное Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утверждение и внедрение которого ожидается до конца апреля; аналогичные нормы для регулирования небанковского финансового рынка, утверждение и внедрение которых ожидается к концу июля.

При этом нормы статьи 14 Закона не распространяются на: оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы); уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн (при условии, что финансовое учреждение может определить личность плательщика, которой заключил договор с получателем); переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карточки (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы); все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн; снятие средств с собственного счета.
По материалам: Укринформ
 

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