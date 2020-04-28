Нацбанк ждет разъяснений от регуляторов по ряду положений нового закона о финмониторинге

Ряд положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" не относится к компетенции Нацбанка.

Поэтому, несмотря на то, что закон вступает в силу уже сегодня, 28 апреля 2020 года, Нацбанк еще ждет дополнительных разъяснений от регуляторов по применению этих норм, заявил на брифинге директор департамента платежных систем Алексей Шабан.

"Есть ряд вопросов, которые не касаются ни банков, ни финансовых учреждений. Например, проверка риэлторами источников происхождения средств у клиентов, идентификация покупателя при покупке драгоценностей более определенную сумму, идентификация при страховой выплате. На эти и ряд других вопросов Нацбанк не может ответить, потому что регулирование этих субъектов первичного финансового мониторинга не относится к компетенции Национального банка. И мы ожидаем от регуляторов этих сфер дополнительных разъяснений", - подчеркнул Шабан.

Напомним, по словам Шабана, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" не изменит почти ничего для банков и их клиентов, поскольку и владелец карточки плательщика, и владелец карты получателя уже идентифицированы банком, и никаких дополнительных идентификаций не нужно.

В то же время, при наличных платежах более 5 тыс. гривень банк может попросить паспорт плательщика.

Также верификация личности должна проводиться при переводах наличными более 5 тыс. грн через почтового оператора или платежные системы.

Кроме того, закон вводит идентификацию владельцев электронных кошельков и идентификацию плательщиков при расчетах, переводах посредством мобильных операторов. Для этого законом установлен переходный период до 1 января 2021 года.

Напомним, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" вступает в силу с 28 апреля 2020 года. Он устанавливает, в частности, новые требования к надлежащей проверке клиентов финансовых учреждений. Законом предусмотрена обязанность государственных регуляторов привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями Закона в течение трех месяцев с даты вступления его в силу, то есть до 28 июля 2020 года.

Сейчас НБУ уже готовит: обновленное Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утверждение и внедрение которого ожидается до конца апреля; аналогичные нормы для регулирования небанковского финансового рынка, утверждение и внедрение которых ожидается к концу июля.

При этом нормы статьи 14 Закона не распространяются на: оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы); уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн (при условии, что финансовое учреждение может определить личность плательщика, который заключил договор с получателем); переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карточки (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы); все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн; снятие средств с собственного счета.