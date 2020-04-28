Доллар США дешевеет к евро и иене 27 апреля, фунт стерлингов укрепляет на фоне возвращения Джонсона на работу

Курс доллара США снижается к евро и иене в ходе торгов в понедельник. Британская нацвалюта укрепляется в паре с долларом и евро, после того как переболевший коронавирусом премьер-министр страны Борис Джонсон вышел на работу.

Евро днем торгуется в районе $1,0853 против $1,0823 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,47% по сравнению с предыдущим днем - до 99,91 пункта. Как отмечает Trading Economics, значение индекса в ходе торгов опускалось до минимальных за последнюю неделю 99,84 пункта, поскольку инвесторы уходят от активов "тихой гавани" в надежде на замедление распространения коронавируса и восстановление мировой экономики.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,37%.

Курс евро находится в районе 116,12 иены по сравнению со 116,32 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 107,01 иены против 107,48 иены на закрытие прошлой сессии.

По итогам заседания в понедельник Центробанк Японии не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики, сохранив процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

Банк Японии отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год, увеличив, таким образом, масштаб стимулов в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2431 по сравнению с $1,2365 днем ранее и 1,1456 евро против 1,1426 евро.

Оптимизм инвесторов связан с возвращением премьер-министра Бориса Джонсона на работу после того, как он переболел коронавирусом. Британская газета Тhe Telegraph сообщает, что Джонсон может на этой неделе объявить о планах по отмене некоторых ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

Однако премьер-министр в понедельник заявил, что время ослаблять меры, введенные из-за коронавируса, еще не настало. Ослабить их власти смогут только тогда, когда убедятся, что из-за этого не произойдет второй пик заболеваемости, отметил он.

На текущей неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В марте ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля. С момента последнего заседания ФРС также сообщила, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах и объявила о временном смягчении требований к резервному капиталу крупнейших банков США.

Как отмечает Financial Times, некоторые инвесторы ожидают, что ФРС усилит поддержку рынка муниципальных облигаций, другие считают, что Федрезерву необходимо более активно поддерживать кредитные рынки.

ЕЦБ в марте начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Экономисты ожидают расширения этой программы и возможного включения в нее высокодоходных облигаций, пишет FT.