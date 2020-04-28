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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.04.2020
12:58 27.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,1000
|Земельный капитал
|27,1658
|Земельный капитал
|27,0959
|OTP Bank
|27,2000
|Банк Сич
|27,0500
|Укрстройинвестбанк
|27,2000
|Креди Агриколь
|27,0100
|Правекс
|27,2500
|Глобус
|27,0000
|ТАСкомбанк
|27,3000
|OTP Bank
|27,0000
|Приватбанк
|27,3224
|Укрэксимбанк
|26,9500
|Креди Агриколь
|27,3400
|Приватбанк
|26,9500
|Укрэксимбанк
|27,3700
|Альфа-банк
|26,9500
|Банк Сич
|27,4000
|Укрстройинвестбанк
|26,9000
|Глобус
|27,4000
|Укргазбанк
|26,9000
|Ощадбанк
|27,4000
|Ощадбанк
|26,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,4000
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Укргазбанк
|27,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Альфа-банк
|27,6500
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|27,8000
|Проминвестбанк
|26,3000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|29,2000
|Земельный капитал
|29,3906
|Укрстройинвестбанк
|29,1000
|OTP Bank
|29,5000
|Креди Агриколь
|29,1000
|Банк Сич
|29,5000
|Банк Сич
|29,1000
|Глобус
|29,5000
|OTP Bank
|29,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,5000
|Земельный капитал
|29,0684
|Укргазбанк
|29,5000
|Укргазбанк
|29,0000
|Ощадбанк
|29,5500
|Приватбанк
|29,0000
|Правекс
|29,5500
|Глобус
|28,9000
|Укрстройинвестбанк
|29,5500
|Альфа-банк
|28,9000
|Приватбанк
|29,5858
|ТАСкомбанк
|28,8000
|Укрэксимбанк
|29,6000
|Ощадбанк
|28,7500
|Креди Агриколь
|29,6500
|Украинский Капитал
|28,5000
|ТАСкомбанк
|29,6500
|Проминвестбанк
|28,5000
|Альфа-банк
|29,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,1690
|Проминвестбанк
|30,2000
|Укрэксимбанк
|27,4500
|Украинский Капитал
|32,0000
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