Справочный курс гривны 27 апреля повышен на 2,06 коп до уровня 27,128 грн/$1

|Показатель
|24.04.20
|27.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1486
|27.1280
|0.08
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12:21 27.04.2020 |
Национальный банк 27 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2.06 коп. до 27.128 UAH/USD.
|Показатель
|24.04.20
|27.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1486
|27.1280
|0.08
Данные: НБУ
|
|
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