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Золото дешевеет 27 апреля на росте аппетита к риску
10:53 27.04.2020 |
Стоимость золота снижается в понедельник на фоне увеличения спроса на рисковые активы и отказа от более надежных, к которым относится драгметалл, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 10.04 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,15 доллара, до 1733,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 0,05%, до 15,4 доллара за унцию.
Спрос на более надежное золото сокращается в понедельник на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам, о чем свидетельствует рост на биржах Азии.
В то же время поддержку стоимости золота в понедельник оказывает доллар, который снижается по отношению к большинству мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,42%, до 99,96 пункта.
Мировые инвесторы на текущей неделе ждут очередного заседания ФРС и оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики регулятора, которую он ощутимо смягчил в марте на фоне коронавируса.
Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, пытаясь определить наступление пика его распространения в мире. "Достижения пика распространения коронавируса будет темой недели. Для фондовых рынков это может стать позитивным фактором, но ослабит положительным импульс для золота", - отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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