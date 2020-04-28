Снижение учетной ставки не вызовет всплеска кредитования в Украине - эксперт

Заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко считает, что пока преждевременно говорить об оживлении рынка кредитования в Украине в нынешних условиях вслед за снижением Национальным банком учетной ставки до 8% годовых.

Такое мнение Репко выразила в ходе онлайн-конференции.

"Для кредитного рынка снижение учетной ставки в целом ничего не будет значить, банки сосредоточены на рисках невозврата. Всплеск кредитования или развитие ипотеки - я бы сейчас не говорила об этом пока. Что касается облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитных сертификатов, то они станут более привлекательными, потому что снижение учетной ставки тянет за собой снижение ставки по кредитам рефинансирования и ставкам депозитных сертификатов, и правительству будет легче профинансировать свой бюджетный дефицит и сделать план по внутренним заимствованиям", - сказала Репко.

По ее словам, в целом снижение регулятором ключевой ставки стало неожиданным для рынка и превысило ожидания.

"Потому что инфляция низкая, потребительский спрос снижается, люди стали меньше тратить, так как меньше получают доходов, снижается цена на товарных рынках на топливо, есть тренд на снижение цен производителей. И паника на валютном рынке утихла, рынок спокойный, нет бешеного вывода средств, ликвидности банков достаточно, население не скупает валюту, поэтому валютного кризиса не произошло. И Нацбанк чувствует, что имеет пространство для движения (в части снижения ставки - УНИАН)", - подчеркнула эксперт.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки с 24 апреля на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых, при этом ставка снижается седьмой раз подряд.

По-прежнему Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу года и при этом не исключает возможности большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабления деловой активности будет существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем регулятор ожидает сейчас.