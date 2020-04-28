Иена дорожает к доллару 27 апреля после решений по монетарной политике Банка Японии

Курс иены укрепляется по отношению к доллару в понедельник утром после решений Банка Японии по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.22 EET курс доллара к иене снижался до 107,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,5 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0854 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0820 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,51%, до 99,87 пункта.

Инвесторы обратили внимание на итоги заседания Банка Японии, который сохранил базовую ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом центробанк сообщил о намерении покупать неограниченное количество государственных облигаций, хотя объем их выкупа ограничивался 80 триллионами иен.

Традиционно смягчение монетарной политики оказывает давление на курс национальной валюты. Однако решение Банка Японии в целом совпало с ожиданиями, поэтому вместо того, чтобы отыгрывать меры японского центробанка, трейдеры переключили свое внимание на заседание ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду, и заседание ЕЦБ в четверг. Трейдеры гадают, примут ли регуляторы новые меры для поддержки мировой экономики перед лицом глубокой рецессии.

"Рынкам сложно с энтузиазмом ухватиться за меры Банка Японии, потому что он уже достиг предела своих возможностей",- сказал агентству Рейтер менеджер отдела исследований Gaitame.com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).