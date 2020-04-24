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Депозитные ставки для физлиц 24.04.20
18:06 24.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.79
|0.96
|0.43
|6 мес.
|12.02
|1.12
|0.55
|9 мес.
|11.93
|1.22
|0.57
|12 мес.
|11.93
|1.44
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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