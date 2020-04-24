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McDonald’s и Starbucks примут участие в тестировании цифрового юаня
13:05 24.04.2020 |
Заведения сетей McDonald's и Starbucks вошли в число 19 магазинов и ресторанов, которые примут участие в тестировании системы платежей на основе цифровой валюты (DCEP) Китая, сообщает CoinDesk.
Комиссия по реформированию и развитию района Сюнъань в провинции Хэбэй провела совещание, посвященное развертыванию пилотного проекта DCEP в регионе.
В мероприятии приняли участие представители четырех государственных коммерческих банков Китая, компаний Ant Financial, Tencent, а также 19 ресторанов и розничных магазинов.
Помимо McDonald's и Starbucks, в их числе известные бренды Subway, JD и другие.
О готовности цифрового юаня к пилотным испытаниям в Народным банке Китая заявили в декабре прошлого года.
Ранее Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China) начал тестирование приложения для DCEP.
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