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Евро 24 апреля торгуется к доллару у минимума с конца марта на опасениях за экономику еврозоны
12:43 24.04.2020 |
Курс евро снижается в пятницу по отношению к доллару и торгуется в районе минимума с конца марта на опасениях за экономику еврозоны, сохраняющихся после слабой статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.17 EET курс евро к доллару снижался до 1,0756 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0776 доллара за евро. Ранее в ходе торгов евро достигал 1,0727 доллара, что является минимумом с 24 марта 2020 года.
Курс доллара к иене рос до 107,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 100,72 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику из Германии. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата IFO в Германии в апреле упал до исторического минимума в 74,3 пункта с пересмотренного уровня марта в 85,9 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель в апреле опустился до 80 пункта.
Инвесторы также продолжают отыгрывать новости по поддержке европейской экономики. Лидеры стран Евросоюза в ходе видеоконференции в четверг одобрили предложенный Еврогруппой план поддержки экономики ЕС на фоне борьбы с коронавирусом на сумму до 540 миллиардов евро, он должен заработать к 1 июня. При этом власти не предоставили деталей работы нового механизма.
Аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что "это считается негативным фактором для евро". Тем не менее, они полагают, что снижение курса евро будет ограниченным, и в пятницу он останется выше 1,07 доллара.
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