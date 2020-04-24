За неделю (17-24 апреля) бензин и дизтопливо на АЗС подешевели на 80 коп./л

За неделю (17-24 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 80 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,01 грн/л, А-95 - 23,02 грн/л, ДТ - 22,47 грн/л.

В четверг, 23 апреля сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 - до 25,49 грн/л.

На 1 грн/л снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и ДТ в этой сети предлагаются по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л. Также на 1 грн/л цены на бензин и дизтопливо снизила консолидированная группа «Приват». Стоимость бензина А-92 снижена до 21,00 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 - до 22,00 грн/л.

За неделю топливо подешевело на 0,35-1,5 грн/л в таких сетях как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO «Параллель», UPG и др. (см. табл.)

Напомним, в начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.



