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За неделю (17-24 апреля) бензин и дизтопливо на АЗС подешевели на 80 коп./л
12:31 24.04.2020 |
За неделю (17-24 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 80 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,01 грн/л, А-95 - 23,02 грн/л, ДТ - 22,47 грн/л.
В четверг, 23 апреля сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 - до 25,49 грн/л.
На 1 грн/л снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и ДТ в этой сети предлагаются по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л. Также на 1 грн/л цены на бензин и дизтопливо снизила консолидированная группа «Приват». Стоимость бензина А-92 снижена до 21,00 грн/л, дизтоплива и бензина марки А-95 - до 22,00 грн/л.
За неделю топливо подешевело на 0,35-1,5 грн/л в таких сетях как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO «Параллель», UPG и др. (см. табл.)
Напомним, в начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/24 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
-0,50
|
25,49
|
-0,50
|
24,49
|
-0,50
|
WOG
|
24,49
|
-0,50
|
25,49
|
-0,50
|
24,49
|
-0,50
|
Авиас
|
20,95
|
-1,00
|
21,95
|
-1,00
|
22,00
|
-1,00
|
Укрнафта
|
21,00
|
-1,00
|
22,00
|
-1,00
|
22,00
|
-1,00
|
AMIC
|
22,83
|
-0,54
|
23,83
|
-0,54
|
22,83
|
-0,54
|
Shell
|
22,31
|
-0,04
|
23,80
|
-0,08
|
22,76
|
-0,08
|
SOCAR
|
24,95
|
-0,34
|
26,79
|
-0,20
|
25,69
|
-0,30
|
БРСМ-Нафта
|
18,93
|
-1,16
|
19,93
|
-1,10
|
19,30
|
-0,60
|
Glusco
|
21,95
|
-1,00
|
22,95
|
-1,00
|
21,95
|
-1,00
|
Автотранс
|
22,98
|
0,00
|
23,98
|
0,00
|
22,48
|
-0,65
|
KLO
|
21,99
|
-0,50
|
22,99
|
-1,00
|
21,79
|
-0,20
|
UPG
|
21,10
|
-0,80
|
22,10
|
-0,80
|
20,40
|
-1,20
|
Параллель
|
23,82
|
-0,80
|
24,82
|
-0,80
|
23,82
|
-0,87
|
BVS
|
22,19
|
-0,80
|
23,19
|
-0,80
|
22,55
|
-0,54
|
Chipo
|
20,54
|
-1,02
|
21,54
|
-1,02
|
19,94
|
-0,80
|
Укр-Петроль
|
20,80
|
-1,50
|
21,80
|
-1,50
|
21,80
|
-1,50
|
Marshal
|
18,40
|
-0,60
|
19,40
|
-1,10
|
18,40
|
-0,60
|
SUN OIL
|
20,53
|
-1,23
|
21,53
|
-1,23
|
20,59
|
-1,18
|
Mango
|
18,89
|
-1,10
|
19,89
|
-1,10
|
18,79
|
-0,87
|
Motto
|
20,58
|
-0,75
|
21,43
|
-0,90
|
20,73
|
-0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
22,01
|
-0,79
|
23,02
|
-0,79
|
22,47
|
-0,79
|
|
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