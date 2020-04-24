Справочный курс гривны 24 апреля понижен на 15,59 коп до уровня 27,1486 грн/$1

|Показатель
|23.04.20
|24.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9927
|27.1486
|0.58
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:21 24.04.2020 |
Национальный банк 24 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 15.59 коп. до 27.1486 UAH/USD.
|Показатель
|23.04.20
|24.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9927
|27.1486
|0.58
Данные: НБУ
|
|
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