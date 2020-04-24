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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24.04.2020
11:09 24.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,0643
|Земельный капитал
|27,1459
|Банк Сич
|27,0500
|Правекс
|27,1500
|OTP Bank
|27,0500
|Укрстройинвестбанк
|27,2000
|Креди Агриколь
|27,0200
|Приватбанк
|27,2480
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0000
|OTP Bank
|27,2500
|Укрстройинвестбанк
|26,9000
|Креди Агриколь
|27,2900
|Приватбанк
|26,9000
|ТАСкомбанк
|27,3000
|Правекс
|26,9000
|Укргазбанк
|27,3000
|Ощадбанк
|26,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3500
|Укргазбанк
|26,8000
|Банк Сич
|27,4000
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Ощадбанк
|27,4000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|29,2500
|Правекс
|29,3500
|OTP Bank
|29,1500
|Креди Агриколь
|29,3800
|Земельный капитал
|29,1131
|Земельный капитал
|29,4424
|Укрстройинвестбанк
|29,1000
|Укргазбанк
|29,4500
|Правекс
|29,0500
|Приватбанк
|29,4985
|Укргазбанк
|29,0000
|Банк Сич
|29,5000
|Креди Агриколь
|29,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,5000
|Банк Сич
|29,0000
|OTP Bank
|29,5500
|Приватбанк
|28,9500
|Укрстройинвестбанк
|29,5500
|Ощадбанк
|28,8500
|Ощадбанк
|29,6000
|ТАСкомбанк
|28,7500
|ТАСкомбанк
|29,6000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,1690
|Украинский Капитал
|32,0000
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