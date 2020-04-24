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Доллар 24 апреля дорожает к основным мировым валютам на фоне волатильности в нефти
09:50 24.04.2020 |
Курс доллара растет в пятницу по отношению к большинству основных мировых валют на фоне нестабильности на рынке нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.27 EET курс евро к доллару снижался до 1,0760 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0776 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,62 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 100,68 пункта.
Ухудшение ситуации в мировой экономике усиливает привлекательность доллара, поскольку он является основной валютой в мировой торговле и преобладающим средством международных расчетов. Так, инвесторы предпочитают отказываться от рисковых активов и покупать более надежный доллар после скачков цен на рынке нефти.
Инвесторы также следят за данными деловой активности в мире, которые показывают отрицательную динамику из-за распространения коронавируса. Ранее данные по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны показали снижение в апреле до 13,5 пункта с уровня марта в 29,7 пункта.
"Данные по экономической активности во всем мире показывают негативную динамику. Рынки остаются нестабильными, и несмотря на то что мы готовы к этому, инвесторы будут по прежнему отказываться от рисковых активов", - прокомментировал ситуацию агентству Рейтер экономист Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer).
Трейдеры также обратили внимание на новые меры, принятые Палатой представителей США в пятницу, которая одобрила пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.
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