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Золото дешевеет 24 апреля на фиксации прибыли после роста ранее
09:15 24.04.2020 |
Золото умеренно дешевеет в пятницу утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после роста стоимости драгметалла на 3,4% на предыдущих торгах, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.42 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 0,3 доллара, до 1745,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 0,29%, до 15,312 доллара за унцию.
В пятницу на рынке золота отмечается фиксация прибыли после роста цены драгметалла в ходе предыдущих трех торгов на 3,4%, который был вызван снижением деловой активности по всему из-за распространения коронавируса.
В то же время, стоимость золота по-прежнему получает хорошую поддержку благодаря своему статусу более надежного актива. Трейдеров продолжают беспокоить перспективы мировой экономики, которые заметно ухудшились из-за быстрого распространения в мире коронавируса.
Инвесторы также обратили внимание на новые меры, принятые Палатой представителей США в пятницу, которая одобрила пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.
"Меры стабилизации экономики мировых центральных банков поддерживают стоимость золота", - сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).
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