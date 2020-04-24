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Нацбанк снизил план по покупке валюты до $20 миллионов в день
22:18 23.04.2020 |
Национальный банк Украины намерен до конца третьего квартала 2020 года покупать на межбанке до $20 млн в день для наращивания международных резервов, что на $30 млн меньше количественного индикатора, который действовал с конца 2019 года.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
"Пересмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность", - сказано в сообщении.
В то же время НБУ подчеркивает, что общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан. Так, в апреле предложение валюты как на безналичном, так и на наличном сегментах рынка части превышает спрос, что позволяет Национальному банку пополнять резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни.
"Ситуация на валютном рынке нормализовалась после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за новостей о пандемии и карантинных ограничений. С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения преобладает над спросом. Хотя рынок в основном балансировался без нашего участия, в отдельные дни на определенные объемы валюты не находилось покупателей, и тогда НБУ проводил интервенции по покупке валюты. Всего с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты в объеме около $600 млн", - прокомментировал заместитель председателя Национального банк в Олег Чурий.
В НБУ подчеркивают, что индикативный объем покупки валюты в $20 млн не является препятствием для рыночного курсообразования, ведь составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке.
В то же время при необходимости Национальный банк также будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение.
НБУ напоминает, что как и раньше регулятор будет только сглаживать избыточные курсовые колебания и на намерен фиксировать курс гривни на определенном уровне. Курс и дальше будет определяться балансом спроса и предложения на валюту со стороны всех участников финансового рынка.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить плановые объемы покупки валюты на межбанковском рынке с $30 млн до $50 млн в день в декабре 2019 года.
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