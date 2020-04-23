НБУ в апреле купил в резервы около $600, с начала года продал нетто $800 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле купил в резервы около $600, а с начала года продал нетто $800 млн, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.

"Если считать с начала года, нетто интервенции составляют "минус" $800 млн. После того как кризис спал и ажиотаж исчез, НБУ с начала этого месяца успел выкупить в свои резервы более $600 млн", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в четверг.

НБУ ожидает, что к концу 2020 года его резервы превысят $27 млрд с учетом кредитов от официальных доноров, добавил замглавы центробанка Дмитрий Сологуб.

