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НБУ в апреле купил в резервы около $600, с начала года продал нетто $800 млн
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле купил в резервы около $600, а с начала года продал нетто $800 млн, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.
"Если считать с начала года, нетто интервенции составляют "минус" $800 млн. После того как кризис спал и ажиотаж исчез, НБУ с начала этого месяца успел выкупить в свои резервы более $600 млн", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в четверг.
НБУ ожидает, что к концу 2020 года его резервы превысят $27 млрд с учетом кредитов от официальных доноров, добавил замглавы центробанка Дмитрий Сологуб.
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