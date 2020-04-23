Нацбанк начнет выдавать пятилетние кредиты рефинансирования для банков

Национальный банк Украины (НБУ) планирует первый аукцион по предоставлению долгосрочных кредитов рефинансирования для банков в первой половине мая.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы введем долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Они будут предоставляться под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты. Сейчас мы завершаем техническую подготовку для введения этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая", - сказал Смолий.

Он отметил, что НБУ рассчитывает, что банки смогут использовать этот инструмент для поддержки экономики через более активное кредитование проектов, нуждающихся в долгосрочном финансировании, в частности, инфраструктурных.

Смолий также сообщил, что НБУ планирует увеличить сроки предоставление рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 80 дней.

При этом глава НБУ сообщил о планах расширить перечень залогов по кредитам рефинансирования, включив в него корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии, и муниципальные облигации.

"Мы намерены расширить перечень приемлемого залога для привлечения банками средств по стандартным инструментам поддержки ликвидности. Мы рассматриваем возможность включения в залоговый пул корпоративных облигаций, выпущенных под государственные гарантии, а также муниципальных облигаций", - сказал Смолий.

В свою очередь замглавы НБУ Олег Чурий уклонился от ответа на вопрос о возможных объемах долгосрочного рефинансирования для банков, отметив, что Нацбанк находится в диалоге с банками по этому поводу, подчеркнув, что сейчас ликвидность банковской системы в размере 140 млрд грн (без учета резервов) и $8 млрд.

Как сообщалсь, государственній "Укрэксимбанк" планирует полученить 20 млрд грн рефинансирования НБУ для предоставления кредита "Укравтодору" на строительство и ремонт дорог.

Напомним, в марте Национальный банк объявил, что вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

