Доля просроченных кредитов населения и бизнеса в украинских банках выросла - НБУ

В период с 1 марта по 13 апреля доля просроченных более 7 дней гривневых кредитов населения выросла на 4,3 процентного пункта (п.п.) - до 26,6% в общем числе просроченных розничных кредитов, рост этого показателя существенно ускорился в апреле, сообщается в еженедельном банковском обзоре Национального банка Украины (НБУ), обнародованном на сайте регулятора.

Согласно ему, наиболее стремительно за этот период доля просроченных более 7 дней гривневых кредитов населения возросла в частных банках - с около 0,1% по состоянию на 1 марта до 4,9% в апреле, и в государственных - с 0,1% до 3,5%. В банках с иностранным капиталом это показатель увеличился с около 3,2% до 4,9%.

Вместе с тем, доля просроченных более 7 дней кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) в гривне за этот период также увеличилась - на 5,1 п.п., до 23,3%, а в валюте - на 4,1 п.п., до 29,3%, свидетельствует документ.

Нацбанк отметил, что преимущественный рост просроченных кредитов МСБ произошел в первые две недели апреля, при этом в целом доля неработающих кредитов почти не изменилась.

Согласно обзору, в первой декаде марта произошел перелом тренда роста срочных гривневых и валютных депозитов. "От пиковых значений срочные гривневые средства населения уменьшились на 2,5%, а валютные (в долларовом эквиваленте) - на 4%. Однако темпы оттока были значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов", - отметил Нацбанк.

При этом в период с 6 по 10 апреля депозиты населения в гривне возросли на 3,9%, а с 13 по 17 апреля - еще на 1,4% из-за выплаты зарплат и других платежей украинцам. Вместе с тем срочные депозиты и сберегательные сертификаты за эти периоды сократились на 0,4% и на 0,1% соответственно, говорится в документе.

Валютные средства физлиц в банках с 6 по 10 апреля уменьшились на 1,3%, а с 13 по 17 апреля - еще на 0,5%, в том числе срочные депозиты и сберегательные сертификаты - на 1,2% и на 0,7% соответственно, свидетельствует обзор.

"Отток срочных депозитов приостановил тенденцию снижения ставок по гривневым депозитам (которое продолжалось с декабря 2019-го - ИФ). С начала года стоимость 3-месячных гривневых вкладов снижалась умереннее, чем 12-месячных", - отметил регулятор.

Согласно документу, коэффициент покрытия ликвидностью (LCR, отражает способность банка покрывать оттоки средств клиентов в течение 30 дней в условиях кризиса) с начала карантина сократился у всех банков и начал расти в апреле. Уточняется, на данный момент LCR во всех валютах превышает норматив почти вдвое.

В опросе принял участие 21 наибольший банк. НБУ планирует публиковать аналогичные обзоры еженедельно, свидетельствует сообщение на сайте регулятора.

