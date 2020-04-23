|Показатель
|22.04.20
|23.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0841
|26.9927
|0.34
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:29 23.04.2020 |
Национальный банк 23 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 9.14 коп. до 26.9927 UAH/USD.
|Показатель
|22.04.20
|23.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0841
|26.9927
|0.34
Данные: НБУ
|
|
|Fitch подтвердил рейтинг Украины «B» и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный
|Зеленский о трех главных силовиках и увольнении министров: Главные цитаты из фильма президента
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Евро 23 апреля дешевеет к доллару до минимума с начала апреля на статистике из еврозоны
|Доля просроченных кредитов населения и бизнеса в украинских банках выросла - НБУ
|Биржи АТР 23 апреля закрылись разнонаправленно на экономической неопределенности
|Справочный курс гривны 23 апреля вырос на 1,16 коп до уровня 26,9927 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.04.20
|Остаток средств на корсчетах банков 23.04.20
|Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой
|Jaguar не собирается отказываться от выпуска седанов
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль