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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.04.2020
10:54 23.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Глобус
|27,0000
|Земельный капитал
|27,0526
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0000
|Правекс
|27,1500
|Банк Сич
|27,0000
|Креди Агриколь
|27,1800
|Земельный капитал
|26,9774
|Укрстройинвестбанк
|27,2000
|Укрстройинвестбанк
|26,9000
|Приватбанк
|27,2480
|Приватбанк
|26,9000
|Банк Сич
|27,3000
|Правекс
|26,9000
|Глобус
|27,3000
|Ощадбанк
|26,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3000
|Креди Агриколь
|26,8600
|ТАСкомбанк
|27,3000
|Укргазбанк
|26,8000
|Укргазбанк
|27,3000
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Ощадбанк
|27,4500
|Проминвестбанк
|26,5000
|Проминвестбанк
|28,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|29,2500
|Правекс
|29,3500
|Земельный капитал
|29,1923
|Креди Агриколь
|29,3800
|Укрстройинвестбанк
|29,1000
|Земельный капитал
|29,4468
|Приватбанк
|29,0500
|Глобус
|29,4500
|Правекс
|29,0500
|Укргазбанк
|29,4500
|Укргазбанк
|29,0000
|Банк Сич
|29,5000
|Глобус
|29,0000
|Укрстройинвестбанк
|29,5500
|Банк Сич
|29,0000
|Приватбанк
|29,5858
|ТАСкомбанк
|28,9200
|Ощадбанк
|29,6000
|Креди Агриколь
|28,8100
|Райффайзен Банк Аваль
|29,6500
|Ощадбанк
|28,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,7000
|Проминвестбанк
|28,7000
|ТАСкомбанк
|29,7300
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4900
|Проминвестбанк
|30,5000
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