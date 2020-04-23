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Кредитные каникулы на время карантина ввели уже 30 банков - НБУ
08:19 23.04.2020 |
Кредитные каникулы для заемщиков полностью или частично ввели 30 украинских банков, в рамках поддержки на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению коронавируса, сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).
"Мы проанализировали публичные предложения на сайтах банков. По нашим данным, кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков. То есть большинство банков, активно работающих с населением", - сказано в сообщении НБУ на странице в соцсети Facebook.
Также сообщается, что данную опцию внедрили и большинство финучреждений, которые активно кредитуют население или малый бизнес.
"Есть банки, работающие исключительно с крупным бизнесом. Такие банки в индивидуальном порядке прорабатывают вопрос кредитных каникул с клиентами", - отмечается в сообщении.
Также в НБУ подчеркнули, что кредитные каникулы означают отсрочку долга на период карантина, а не его списание, которая может касаться уплаты основной суммы кредита или начисленных процентов в зависимости от предложения банка.
Кроме того, регулятор отмечает, что о кредитных каникулах и реструктуризации долга нужно договориться непосредственно с банком, в частности, о меньших платежах и продлении срока кредита.
"Национальный банк в своих рекомендациях поощрил банки идти навстречу клиентам, а именно осуществлять реструктуризации по кредитам. Однако банки могут действовать по своему усмотрению, ведь закон запрещает только начислять штрафы по потребительским кредитам и повышать ставки до конца апреля. В качестве поощрения Национальный банк разрешил банкам не признавать дефолтными кредиты, которые будут реструктуризированы до конца сентября этого года", - добавили в НБУ.
Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, украинская экономика и банковская система достаточно спокойно пережили первый месяц карантинных мероприятий, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом.
Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме, а все услуги доступны в онлайн-режиме.
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