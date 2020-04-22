Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму
Украина в 2019 году оставалась крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европа и Центральная Азия, достигнув нового рекордного показателя 15,8 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.
По данным ВБ, денежные переводы из-за границы составляют около 10,5% от ВВП Украины за 2019 год.
Однако ВБ прогнозирует, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса объемы денежных переводов в регионе сократятся на 27,5%.
В докладе отмечается, что в условиях пандемии COVID-19 многим украинцам, работающим за границей, которых по оценкам, насчитывается примерно 3-4 млн человек, было трудно найти работу, поскольку усиленный пограничный контроль блокировал перемещение многих временных и сезонных рабочих по всей Европе, в том числе в соседних странах.
Некоторые из них вернулись в Украину, хотя многие оказались за границей. Сообщалось, что многие украинские рабочие в Италии, третьем по популярности месте (с 11% украинских рабочих-мигрантов) после Польши (40%) и России (25%), оказались в ловушке из-за общенационального карантина и не могли вернуться домой, хотя их визы истекли, говорится в докладе.
Как сообщало РБК-Украина, по оценке Национального банка Украины, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12,0 млрд долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11,1 млрд долларов).
Напомним, по данным Всемирного банка, объемы международных денежных переводов могут сократиться примерно на 20% из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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