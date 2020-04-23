Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.04.20
13:35 22.04.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 21 апреля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|16.04
|90.0 (12.0)
|-
|17.04
|-
|963.2 (10.0;28)
|21.04
|16.3 (12.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|16.04
|24114.0 (8.0)
|-
|17.04
|21858.0 (8.0)
|114 376.0 (10.0;7)
|21.04
|20376.0 (8.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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