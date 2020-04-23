Справочный курс гривны 22 апреля вырос на 1,16 коп до уровня 27,0841 грн/$1

|Показатель
|21.04.20
|22.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0957
|27.0841
|0.04
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:24 22.04.2020 |
Национальный банк 22 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.16 коп. до 27.0841 UAH/USD.
|Показатель
|21.04.20
|22.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0957
|27.0841
|0.04
Данные: НБУ
|
|
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