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CFTC начнет отслеживать незарегистрированные предложения биткоин-фьючерсов
11:44 22.04.2020 |
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила призовой конкурс новых инструментов для поиска незарегистрированных предложений деривативов, включая биткоин-фьючерсы, американским инвесторам со стороны иностранных компаний.
Регулятор отметил, что постоянно отслеживает злонамеренные инвестиционные предложения с целью защиты потребителей. В последнее время мошенники для завлечения жертв все чаще используют новые технологии, в том числе методы социальной инженерии, фальшивого профилирования и манипулирования.
В ответ финтех-подразделение комиссии, LabCFTC, объявило научный конкурс решений Project Streetlamp. От соискателей ожидают новаторские предложения по применению новых технологий, включая ИИ, для обнаружения иностранных организаций, которые не зарегистрировали свои предложения для инвесторов должным образом.
Решения должны отслеживать «следы» потенциально мошеннических игроков рынка, например, по ключевым словам, данным веб-сайта, информации об аудитории, сети и охвату и так далее.
Участники конкурса должны представить инструмент, который позволит CFTC по определенным критериям вносить таких акторов в список RED List. Инвесторы уже смогут самостоятельно решить, иметь ли дело с компаниями из этого перечня.
В регуляторе также признали, что регистрация предложения фирмы не гарантирует ее добросовестность.
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