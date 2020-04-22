Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Остаток средств на корсчетах банков 22.04.20
11:28 22.04.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 марта
|36706.7
|23 марта
|88552.7
|24 марта
|78942.8
|25 марта
|77207.4
|26 марта
|75218.8
|27 марта
|73772.6
|30 марта
|56019.6
|31 марта
|54263.0
|1 апреля
|57590.5
|2 апреля
|60474.1
|3 апреля
|54673.8
|6 апреля
|49752.4
|7 апреля
|50981.3
|8 апреля
|41831.9
|9 апреля
|38521.3
|10 апреля
|36895.8
|13 апреля
|65048.0
|14 апреля
|63700.2
|15 апреля
|66644.6
|16 апреля
|67707.6
|17 апреля
|66680.6
|21 апреля
|59918.5
|22 апреля
|61093.4
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 22 апреля - 27,0815 грн
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