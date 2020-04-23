Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 23.04.20
- |
- 04:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.04.2020
10:46 22.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,1000
|Земельный капитал
|27,1606
|Банк Сич
|27,1000
|Укргазбанк
|27,3000
|Земельный капитал
|27,0746
|Креди Агриколь
|27,3400
|Коминвестбанк
|27,0500
|Приватбанк
|27,3973
|Креди Агриколь
|27,0100
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4000
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Глобус
|27,4000
|Глобус
|27,0000
|Правекс
|27,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0000
|ТАСкомбанк
|27,4000
|Приватбанк
|26,9500
|Банк Сич
|27,4500
|ТАСкомбанк
|26,9000
|Ощадбанк
|27,4500
|Ощадбанк
|26,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,4500
|Укргазбанк
|26,8000
|Укрстройинвестбанк
|27,4500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6667
|Коминвестбанк
|27,5000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|28,0000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,2866
|Укргазбанк
|29,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,2500
|Глобус
|29,5500
|Правекс
|29,2000
|Коминвестбанк
|29,5500
|Коминвестбанк
|29,1500
|Правекс
|29,5500
|Укрстройинвестбанк
|29,1000
|Земельный капитал
|29,5616
|ТАСкомбанк
|29,1000
|Банк Сич
|29,6000
|Креди Агриколь
|29,1000
|Креди Агриколь
|29,6500
|Глобус
|29,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,6500
|Банк Сич
|29,1000
|Приватбанк
|29,6736
|Приватбанк
|29,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,7000
|Укргазбанк
|29,0000
|Ощадбанк
|29,7500
|Ощадбанк
|28,8500
|Укрстройинвестбанк
|29,7500
|Проминвестбанк
|28,7000
|ТАСкомбанк
|29,9500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4900
|Украинский Капитал
|32,0000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
|Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму
|Банкиры ожидают от НБУ снижения учетной ставки максимум на 1 п.п.
|Депозитные ставки для физлиц 22.04.20
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Страховые компании Украины усилили сотрудничество с перестраховщиками из стран-членов ОЭСР
|Доллар 22 апреля коррекционно дешевеет к другим основным мировым валютам
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M