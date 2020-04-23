Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 23.04.20
- |
- 04:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 22 апреля коррекционно дешевеет к другим основным мировым валютам
14:02 22.04.2020 |
Курс доллара снижается в среду днем по отношению к большинству остальных основных мировых валют, в том числе к евро и иене, в рамках коррекции после роста на протяжении двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.47 EET курс евро к доллару растёт до 1,0861 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 107,68 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 100,06 пункта.
Снижение курса доллара отмечается в среду на фоне коррекции после его двухдневного роста - с начала недели индекс доллара вырос более чем на 0,5%.
В то же время иена со своей стороны получает дополнительную поддержку на валютном рынке на фоне резкого падения цен на нефть, ставшего как признаком, так и дополнительным мотивом роста пессимизма по отношению к перспективам глобальной экономики, что увеличивает спрос на более надежную японскую валюту.
"Недавнее судорожное движение на рынке нефти является, скорее, не причиной, а поводом для участников торгов для того, чтобы выразить свои худшие опасения в отношении экономического влияния кризиса с коронавирусом", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
|Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму
|Банкиры ожидают от НБУ снижения учетной ставки максимум на 1 п.п.
|Депозитные ставки для физлиц 22.04.20
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Страховые компании Украины усилили сотрудничество с перестраховщиками из стран-членов ОЭСР
|Доллар 22 апреля коррекционно дешевеет к другим основным мировым валютам
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M