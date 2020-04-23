Доллар 22 апреля коррекционно дешевеет к другим основным мировым валютам

Курс доллара снижается в среду днем по отношению к большинству остальных основных мировых валют, в том числе к евро и иене, в рамках коррекции после роста на протяжении двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 EET курс евро к доллару растёт до 1,0861 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 107,68 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 100,06 пункта.

Снижение курса доллара отмечается в среду на фоне коррекции после его двухдневного роста - с начала недели индекс доллара вырос более чем на 0,5%.

В то же время иена со своей стороны получает дополнительную поддержку на валютном рынке на фоне резкого падения цен на нефть, ставшего как признаком, так и дополнительным мотивом роста пессимизма по отношению к перспективам глобальной экономики, что увеличивает спрос на более надежную японскую валюту.

"Недавнее судорожное движение на рынке нефти является, скорее, не причиной, а поводом для участников торгов для того, чтобы выразить свои худшие опасения в отношении экономического влияния кризиса с коронавирусом", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).