Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 22 апреля на сохраняющихся опасениях за мировую экономику
10:03 22.04.2020 |
Цена на золото растет в среду после падения более чем на 1% накануне, рынки реагируют на сохраняющиеся опасения за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,98%, или на 16,55 доллара, до 1704,4 доллара за тройскую унцию. На торгах днем ранее цена на золото снизилась на 1,37%. Майский фьючерс на серебро рос на 0,06%, до 14,885 доллара за унцию.
В среду на рынке золота отмечается коррекция на фоне опасений инвесторов за перспективы мировой экономики. Так, по итогам вторника падение стоимости драгметалла достигло 1,37%. Это произошло из-за ухудшения рисковых настроений после обвала цен на нефть.
При этом, трейдеры также обратили внимание на укрепление курса доллара по отношению к большинству мировых валют, которое сдерживает рост цены на золото. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет третью торговую сессию подряд и достигает 100,27 пункта.
"Существует конфликт между стремлением инвесторов купить более надежные активы и необходимостью вывести наличные. Укрепление курса доллара оказывает давление на цену золота", - сказал агентству Рейтер аналитик Refinitiv Кэмерон Александер (Cameron Alexander).
В то же время в целом стоимость золота получает поддержку благодаря своему статусу более надежного актива. Трейдеров продолжают беспокоить перспективы мировой экономики, которые заметно ухудшились из-за быстрого распространения в мире коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
ТОП-НОВОСТИ
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
|«Нормандский формат» и Украина: Почему Зеленский обречен на поражение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму
|Банкиры ожидают от НБУ снижения учетной ставки максимум на 1 п.п.
|Депозитные ставки для физлиц 22.04.20
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Страховые компании Украины усилили сотрудничество с перестраховщиками из стран-членов ОЭСР
|Доллар 22 апреля коррекционно дешевеет к другим основным мировым валютам
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M