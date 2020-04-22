Золото дорожает 22 апреля на сохраняющихся опасениях за мировую экономику

Цена на золото растет в среду после падения более чем на 1% накануне, рынки реагируют на сохраняющиеся опасения за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,98%, или на 16,55 доллара, до 1704,4 доллара за тройскую унцию. На торгах днем ранее цена на золото снизилась на 1,37%. Майский фьючерс на серебро рос на 0,06%, до 14,885 доллара за унцию.

В среду на рынке золота отмечается коррекция на фоне опасений инвесторов за перспективы мировой экономики. Так, по итогам вторника падение стоимости драгметалла достигло 1,37%. Это произошло из-за ухудшения рисковых настроений после обвала цен на нефть.

При этом, трейдеры также обратили внимание на укрепление курса доллара по отношению к большинству мировых валют, которое сдерживает рост цены на золото. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет третью торговую сессию подряд и достигает 100,27 пункта.

"Существует конфликт между стремлением инвесторов купить более надежные активы и необходимостью вывести наличные. Укрепление курса доллара оказывает давление на цену золота", - сказал агентству Рейтер аналитик Refinitiv Кэмерон Александер (Cameron Alexander).

В то же время в целом стоимость золота получает поддержку благодаря своему статусу более надежного актива. Трейдеров продолжают беспокоить перспективы мировой экономики, которые заметно ухудшились из-за быстрого распространения в мире коронавируса.