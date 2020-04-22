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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя ставка по кредитам в ломбардах превысила 215% годовых

21:39 21.04.2020 |

Финансы

 

Средневзвешенная годовая процентная ставка по финансовым кредитам ломбардов в 2019 году составила 215,2%, что на 1,9 процентных пункта больше, чем в 2018 году (213,3%).

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), передает Finbalance.

Объем предоставленных ломбардами кредитов под залог прошлом году вырос на 10,6% - до 18,18 млрд грн, а оценочная стоимость имущества, принятого в залог, - на 6,2%, до 21,16 млрд грн.

Количество предоставленных кредитов увеличилась на 0,1% - до 11,77 млн штук. Сумма погашенных кредитов увеличилась на 10,5% - до 17,84 млрд грн, в т.ч. за счет предоставленного в залог имущества - на 37,5%, до 2,4 млрд грн.

Средняя ставка по кредитам в ломбардах превысила 215% годовых

 

По состоянию на конец 2019 года большинство кредитов были предоставлены ломбардами под залог изделий из драгоценных металлов и камней (76,9%) и бытовой техники (22,5%). Средний размер кредитов - 1544,9 грн.

По данным Нацкомфинуслуг, активы ломбардов в 2019 году выросли на 14,6% - до 4,26 млрд грн, собственный капитал уменьшился на 0,2% - до 1,86 млрд грн.

По состоянию на начало 2020 года было зарегистрировано 324 ломбарда и 6172 их обособленных подразделения. Для сравнения, на начало 2019 года было зарегистрировано 359 ломбардов, на начало 2018 года - 415.

По материалам: БизнесЦензор
 

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