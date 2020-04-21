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Депозитные ставки для физлиц 21.04.20
17:50 21.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.75
|0.88
|0.26
|6 мес.
|11.88
|1.05
|0.39
|9 мес.
|11.72
|1.04
|0.39
|12 мес.
|11.91
|1.37
|0.56
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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