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Индивидуальные майнеры и хардфорки не будут облагаться налогами в Сингапуре
17:02 21.04.2020 |
Криптовалюта, добытая в результате домашнего соло-майнинга, а также монеты, получаемые в результате хардфорков и безвозмездных эирдропов, не будут облагаться налогами. Об этом говорится в новом руководстве по налогообложению доходов с цифровых токенов, опубликованном Управлением внутренних доходов Сингапура (IRAS).
Ведомство подразделяет цифровые токены на платежные токены, используемые для оплаты товаров и услуг, utility-токены, которые дают право на получение товара или услуги, а также security-токены или цифровые ценные бумаги.
Как отмечается в документе, IRAS не признает платежные токены законной формой денег, классифицируя осуществляемые с их помощью сделки как «бартерные». Согласно законодательству, в такой сделке продавец уплачивает стандартный налог согласно стоимости реализованной продукции, в то время как для покупателя предусмотрен налоговый вычет.
В случае, если стоимость товара изначально устанавливается в криптовалюте, продавец должен самостоятельно рассчитать ставку на основании «обоснованного и верифицируемого» биржевого курса.
Транзакции с utility-токенами, напротив, налогами не облагаются, а их приобретение как права на будущие услуги рассматривается как предоплата. Более того, при использовании utility-токенов также предполагается налоговый вычет.
Security-токены попадают в ту же категорию, что и другие ценные бумаги, и облагаются налогами как активы в виде поступлений. В то же время компании, предлагающие security-токены, сохраняют в своем распоряжении все привлеченные средства.
В случае с utility-токенами ситуация несколько иная: эмитенты таких токенов предлагают услуги или продают товары и, получая отложенную выручку, подлежат соответствующему налогообложению.
Напомним, в январе в Закон о платежных услугах Сингапура были внесены поправки, согласно которым действие существующих правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма теперь распространяется и услуги с цифровыми токенами. Под это определение попадают фактически все криптовалютные компании, в том числе биржи.
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