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Курс евро 21 апреля сохраняет негативную динамику к доллару после статистики из Германии
13:46 21.04.2020 |
Курс евро сохраняет утреннюю негативную динамику к доллару после статистики из крупнейшей европейской экономики, Германии, которая разошлась с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.03 EET курс евро к доллару снижается до 1,083 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0862 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 107,42 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,27%, до 100,23 пункта.
Участники торгов обратили внимание на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле вырос до 28,2 пункта с минус 49,5 пункта в марте, хотя ожидался рост лишь до минус 42,3 пункта. В то же время индекс текущих экономических условий в Германии в апреле упал до минус 91,5 пункта с минус 43,1 пункта в марте. Аналитики прогнозировали снижение индикатора только до минус 77,5 пункта.
Трейдеров продолжают беспокоить перспективы европейской экономики. "Евро страдает, так как рынки ожидают увеличения заимствований, которые будут необходимы (Европе - ред.) для финансирования восстановления от COVID-19", - приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика BDSwis Маршалла Джиттлера (Marshall Gittler).
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