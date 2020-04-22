Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.04.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|15.04
|90.0 (10.0)
|16.04
|90.0 (10.0)
|17.04
|-
|963.2 (10.0;28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|15.04
|24 282.0 (8.0)
|16.04
|24 114.0 (8.0)
|17.04
|21 858.0 (8.0)
|114 376.0 (10.0;7)
Данные НБУ