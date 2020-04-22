Справочный курс гривны 21 апреля понижен на 1,64 коп до уровня 27,0957 грн/$1

|Показатель
|17.04.20
|21.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0793
|27.0957
|0.06
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:22 21.04.2020 |
Национальный банк 21 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.64 коп. до 27.0957 UAH/USD.
|Показатель
|17.04.20
|21.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0793
|27.0957
|0.06
Данные: НБУ
|
|
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