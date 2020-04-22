Goldman Sachs прогнозирует снижение учетной ставки НБУ до 9%

Американский инвестбанк Goldman Sachs ожидает, что НБУ снизит учетную ставку с 10 до 9% по итогам "монетарного" заседания правления 23 апреля. Об этом говорится в закрытом клиентском отчете банка, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.

"Мы полагаем, что такое решение будет обусловлено дальнейшим замедлением инфляции до 2,3% в марте, что по-прежнему ниже целевого ориентира НБУ в 5±1%. Дополнительный фактор - значительное падение экономики Украины в этом году, хотя и частично потери удалось компенсировать за счет девальвации гривни на 10% в марте", - говорится в документе.

Goldman Sachs отмечает, что НБУ, вероятно, замедлит темпы снижения учетной ставки (ранее планировалось до 7% уже в 2020 году) из-за неопределенности с внешним финансированием и резким ростом бюджетного дефицита до 7-8% ВВП.

По оценке банка, Украина нуждается в $6-7 млрд внешнего финансирования в 2020 году, сопоставимая сумма нужна в 2021-м.

"Мы ожидаем, что эти потребности будут покрыты с помощью официальных кредиторов Украины. Ход переговоров позволяет допустить, что финансирование может составить около $10 млрд", - пишут аналитики Goldman Sachs.