Золото дешевеет 21 апреля на фоне укрепления доллара

Цена на золото снижается во вторник на фоне укрепления доллара по отношению к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.57 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,09%, или на 0,8 доллара, до 1709 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 0,94%, до 15,467 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает курс доллара, который рос к большинству мировых валют три торговые сессии подряд. За это время индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,46%.

При этом негативную динамику стоимости золота, которое имеет статус более надежного актива, ограничивают опасения по поводу продолжающегося распространения коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

В то же время, несмотря на снижение стоимости золота, аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждут ее незначительного роста, который в то же время будет компенсирован укреплением доллара США.