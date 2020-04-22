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Золото дешевеет 21 апреля на фоне укрепления доллара
11:05 21.04.2020 |
Цена на золото снижается во вторник на фоне укрепления доллара по отношению к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.57 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,09%, или на 0,8 доллара, до 1709 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 0,94%, до 15,467 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота оказывает курс доллара, который рос к большинству мировых валют три торговые сессии подряд. За это время индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,46%.
При этом негативную динамику стоимости золота, которое имеет статус более надежного актива, ограничивают опасения по поводу продолжающегося распространения коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
В то же время, несмотря на снижение стоимости золота, аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждут ее незначительного роста, который в то же время будет компенсирован укреплением доллара США.
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