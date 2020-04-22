США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР

Министерство национальной безопасности, Госдепартамент, Минфин и Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовали указания по противодействию кибератакам Северной Кореи. В список предлагаемых мер входит ужесточение механизмов противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, сообщает CoinDesk.

В документе утверждается, что КНДР за последние два года получила миллиарды долларов, в том числе $1,5 млрд в криптовалютах, благодаря кибератакам.

О том, что КНДР накопила криптовалюту стоимостью $1,5 млрд для финансирования международной торговли и цепей поставок в обход санкций, ранее говорили и другие специалисты.

Американское правительство назвало комплекс атак, предположительно осуществляемых Северной Кореей в киберпространстве, схемой «Скрытая кобра».

По их мнению, реализовывать эту криминальную схему хакеры, спонсируемые КНДР, начали еще в 2017 году, когда сотни тысяч компьютеров были заражены вирусом-вымогателем WannaCry. Он шифровал на зараженном устройстве файлы, а затем требовал выкуп в криптовалюте за специальный расшифровщик.

Отметим, США обвинили Северную Корею в распространении WannaCry еще в конце 2017 года.

Как утверждают власти США, с тех пор хакеры «Скрытой кобры» стали осуществлять все более изощренные кибератаки, а также отмыли сотни миллионов украденных с криптобирж средств.

Власти США призывают международное сообщество пресечь этот денежный поток, который, по их мнению, Северная Корея использует для разработки оружия массового поражения.

Среди указанных мер - внедрение жестких механизмов противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, отказ от работы с северокорейскими программистами, соблюдение стандартов киберзащиты и взаимодействие с правоохранительными органами.

Напомним, в прошлом году в Совбезе ООН заявили, что КНДР похитила около $2 млрд с помощью кибератак на криптовалютные биржи и банки для дальнейшего финансирования программ по созданию оружия массового поражения. Все обвинения Северная Корея опровергла.