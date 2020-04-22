Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 06:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
10:08 21.04.2020 |
Министерство национальной безопасности, Госдепартамент, Минфин и Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовали указания по противодействию кибератакам Северной Кореи. В список предлагаемых мер входит ужесточение механизмов противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, сообщает CoinDesk.
В документе утверждается, что КНДР за последние два года получила миллиарды долларов, в том числе $1,5 млрд в криптовалютах, благодаря кибератакам.
О том, что КНДР накопила криптовалюту стоимостью $1,5 млрд для финансирования международной торговли и цепей поставок в обход санкций, ранее говорили и другие специалисты.
Американское правительство назвало комплекс атак, предположительно осуществляемых Северной Кореей в киберпространстве, схемой «Скрытая кобра».
По их мнению, реализовывать эту криминальную схему хакеры, спонсируемые КНДР, начали еще в 2017 году, когда сотни тысяч компьютеров были заражены вирусом-вымогателем WannaCry. Он шифровал на зараженном устройстве файлы, а затем требовал выкуп в криптовалюте за специальный расшифровщик.
Отметим, США обвинили Северную Корею в распространении WannaCry еще в конце 2017 года.
Как утверждают власти США, с тех пор хакеры «Скрытой кобры» стали осуществлять все более изощренные кибератаки, а также отмыли сотни миллионов украденных с криптобирж средств.
Власти США призывают международное сообщество пресечь этот денежный поток, который, по их мнению, Северная Корея использует для разработки оружия массового поражения.
Среди указанных мер - внедрение жестких механизмов противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, отказ от работы с северокорейскими программистами, соблюдение стандартов киберзащиты и взаимодействие с правоохранительными органами.
Напомним, в прошлом году в Совбезе ООН заявили, что КНДР похитила около $2 млрд с помощью кибератак на криптовалютные биржи и банки для дальнейшего финансирования программ по созданию оружия массового поражения. Все обвинения Северная Корея опровергла.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанке 21 апреля не ощутил масштабных закупок украинских нефтетрейдеров, и влияния мировых событий на гривну
ТОП-НОВОСТИ
|Коррупционный провал, кадровые рекорды и турборежим: Что изменилось в Украине за год президентства Зеленского
|Переступить через Коломойского: Как Зеленский и Рада будут бороться за кредит МВФ
|Пасхальное затишье и обмен. Кто из бойцов ВСУ остается «на подвалах» в ОРДЛО
|«Укрнафта» и компании из орбиты «Привата» подписали мировое соглашение на возврат долга 7 млрд грн до 2023-2026 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Межбанке 21 апреля не ощутил масштабных закупок украинских нефтетрейдеров, и влияния мировых событий на гривну
|Финкомитет предлагает учесть 235 из 16,6 тыс. поправок к банковскому закону
|Средняя ставка по кредитам в ломбардах превысила 215% годовых
|Депозитные ставки для физлиц 21.04.20
|Индивидуальные майнеры и хардфорки не будут облагаться налогами в Сингапуре
|Страховщики Украины прогнозируют в 2020 г. сокращение объема бизнеса на 20-30%
|Цены на жилье в Украине в I кв. выросли на первичном рынке на 7%, на вторичном на 9,7% - Госстат
Это интересно
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M
|Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
|Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»
|Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro
|Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек