Доллар растет к евро и снижается к иене 21 апреля, корейская вона падает на данных о здоровье лидера КНДР

Доллар США укрепляется по отношению к евро и дешевеет в паре с японской иеной в ходе торгов во вторник.

Евро торгуется утром в районе $1,0830 против $1,0864 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Курс евро находится в районе 116,36 иены по сравнению со 116,91 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 107,45 иены против 107,62 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,23% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также вырос на 0,23%.

Доллар может упасть к концу текущего года, считают эксперты.

Американская нацвалюта уверенно росла в марте, достигнув исторического максимума в тот период, когда рынки акций и облигаций переживали самую напряженную фазу последствий пандемии коронавируса.

Между тем некоторые аналитики и инвесторы уверены, что масштабные меры стимулирования, принимаемые мировыми центробанками, и снижение ключевой ставки в США окажут давление на доллар в ближайшие месяцы.

"Наиболее негативной для доллара будет ситуация, при которой мировая экономика будет восстанавливаться, как и ожидается, а Федеральная резервная система США продолжит придерживаться мягкой позиции", - сказал портфельный управляющий Eaton Vance Эрик Стейн, которого цитирует Financial Times.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2397 по сравнению с $1,2434 днем ранее и 1,1448 евро против 1,1447 евро.

Австралийский доллар находится на уровне $0,6303 по сравнению с $0,6335 в ходе предыдущих торгов.

Валюты нефтедобывающих стран умеренно снижаются к доллару во вторник. Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой вернулись к положительным значениям после исторического падения ниже нуля. Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день.

Канадский доллар подешевел на 0,1%, до $0,7060. Норвежская крона потеряла в цене 0,2% и торгуется около 10,4775 кроны/$1.

Южнокорейская вона существенно подешевела к доллару во вторник на сообщениях об ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Вона упала на 1% и торгуется на уровне 1232,97 воны за $1.

США проверяют разведданные о том, что Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры.