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Депозитные ставки для физлиц 17.04.20
17:24 17.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|12.07
|1.00
|0.36
|6 мес.
|12.18
|1.14
|0.39
|9 мес.
|11.86
|1.16
|0.32
|12 мес.
|12.07
|1.43
|0.53
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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