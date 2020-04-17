Справочный курс гривны 17 апреля вырос на 14,4 коп до уровня 27,0793 грн/$1

|Показатель
|16.04.20
|17.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2236
|27.0793
|0.53
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Топливно-энергетический комплекс
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12:23 17.04.2020 |
Национальный банк 17 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14.4 коп. до 27.0793 UAH/USD.
|Показатель
|16.04.20
|17.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2236
|27.0793
|0.53
Данные: НБУ
|
|
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