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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.04.2020
10:49 17.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,0805
|Земельный капитал
|27,1599
|Правекс
|27,0500
|Правекс
|27,3000
|Креди Агриколь
|27,0200
|Укрстройинвестбанк
|27,3000
|Приватбанк
|27,0000
|Приватбанк
|27,3224
|Окси банк
|27,0000
|Креди Агриколь
|27,3300
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0000
|Банк Сич
|27,4000
|Банк Сич
|27,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4000
|Укрстройинвестбанк
|26,9500
|Окси банк
|27,4000
|Альфа-банк
|26,9500
|ТАСкомбанк
|27,4000
|ТАСкомбанк
|26,9000
|Альфа-банк
|27,6500
|Украинский Капитал
|26,5000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,3254
|Банк Сич
|29,6000
|Правекс
|29,3000
|Правекс
|29,6000
|Укрстройинвестбанк
|29,2500
|Приватбанк
|29,6736
|Креди Агриколь
|29,2500
|Креди Агриколь
|29,6800
|Банк инвестиций и сбережений
|29,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,7000
|Приватбанк
|29,2000
|Укрстройинвестбанк
|29,7000
|Альфа-банк
|29,2000
|Земельный капитал
|29,7102
|ТАСкомбанк
|29,1300
|Окси банк
|29,8000
|Окси банк
|29,0500
|Альфа-банк
|29,8500
|Банк Сич
|29,0000
|ТАСкомбанк
|29,9500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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