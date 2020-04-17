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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.04.20
10:10 17.04.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 16 апреля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|14.04
|90.0 (10.0)
|15.04
|90.0 (10.0)
|16.04
|90.0 (10.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.04
|23 402.0 (8.0)
|15.04
|24 282.0 (8.0)
|16.04
|24 114.0 (8.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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