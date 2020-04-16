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Депозитные ставки для физлиц 16.04.20
17:41 16.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.79
|0.95
|0.35
|6 мес.
|11.93
|1.11
|0.47
|9 мес.
|11.86
|1.16
|0.32
|12 мес.
|11.94
|1.45
|0.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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