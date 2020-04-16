Справочный курс гривны 16 апреля почти не изменился и установлен на уровне 27,2236 грн/$1

|Показатель
|15.04.20
|16.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2265
|27.2236
|0.01
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Топливно-энергетический комплекс
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12:27 16.04.2020 |
Национальный банк 16 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.5 коп. до 27.2236 UAH/USD.
|Показатель
|15.04.20
|16.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2265
|27.2236
|0.01
Данные: НБУ
|
|
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