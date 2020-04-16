Финансовые новости
- |
- 16.04.20
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 16.04.2020
10:45 16.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 16 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,2398
|Земельный капитал
|27,3105
|Правекс
|27,2000
|OTP Bank
|27,3500
|OTP Bank
|27,2000
|Правекс
|27,4000
|Банк Сич
|27,1500
|Укрстройинвестбанк
|27,4000
|Креди Агриколь
|27,1200
|Креди Агриколь
|27,4300
|Укрстройинвестбанк
|27,1000
|Приватбанк
|27,4725
|Глобус
|27,1000
|Банк Сич
|27,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Приватбанк
|27,0500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5000
|Альфа-банк
|27,0500
|Укргазбанк
|27,5000
|Укргазбанк
|27,0000
|Ощадбанк
|27,5800
|Ощадбанк
|26,9500
|Глобус
|27,6000
|ТАСкомбанк
|26,8000
|ТАСкомбанк
|27,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6666
|Альфа-банк
|27,7500
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|28,2000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,5770
|Правекс
|29,7500
|Правекс
|29,5000
|OTP Bank
|29,8000
|OTP Bank
|29,5000
|Креди Агриколь
|29,8400
|Креди Агриколь
|29,4600
|Ощадбанк
|29,8500
|Укрстройинвестбанк
|29,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,4000
|Укрстройинвестбанк
|29,8500
|Приватбанк
|29,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,9000
|Укргазбанк
|29,3000
|Глобус
|29,9000
|Банк Сич
|29,3000
|Укргазбанк
|29,9000
|Альфа-банк
|29,3000
|Приватбанк
|29,9401
|Глобус
|29,2000
|Альфа-банк
|29,9500
|Проминвестбанк
|29,0000
|Банк Сич
|30,0000
|ТАСкомбанк
|28,9500
|Земельный капитал
|30,0142
|Ощадбанк
|28,9000
|ТАСкомбанк
|30,1500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4900
|Украинский Капитал
|32,0000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто такая Ольга Буславец, возглавившая Минэнергетики
|Рада внесла изменения в регламент для принятия «антиКоломойского» законопроекта
|«Антиколомойский» регламент: Удастся ли «слугам» преодолеть «поправочный террор»
|«Прямой диалог с Донбассом» и другие идеи Кремля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ рассказал, как будут отправляться переводы с 28 апреля
|Депозитные ставки для физлиц 16.04.20
|Эксперты объяснили, почему в Украине подешевело мясо
|Курс доллара 16 апреля растет к евро и слабо меняется к иене на статданных из США
|Ощадбанк и Укрэксимбанк присоединились к выдаче "теплых кредитов" населению
|Справочный курс гривны 16 апреля почти не изменился и установлен на уровне 27,2236 грн/$1
Это интересно
|BMW не откажется от выпуска седанов
|Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны
|Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов