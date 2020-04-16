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Золото дорожает 16 апреля на сохраняющихся опасениях вокруг экономических последствий коронавируса
09:19 16.04.2020 |
Цена на золото растет в четверг на сохраняющихся опасениях за мировую экономику из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 3,65 доллара, - до 1743,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 0,47% - до 15,578 доллара за унцию.
Инвесторов продолжает беспокоить продолжающееся распространение коронавируса в мире и его негативное влияние на экономику. Это в свою очередь поддерживает спрос на драгметалл в качестве более надежного актива. Трейдеры покупают золото в ожидании новых мер мировых центробанков по стабилизации экономики, так как ситуация с распространением вируса пока не показывает признаков замедления.
"Если вы обратите внимание на общую картину, экономические данные показывают плохую динамику, что означает, будут приняты дополнительные меры по смягчению экономического напряжения, и центробанки определенно будут поддерживать низкие процентные ставки в этой обстановке", - сказал агентству Рейтер представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).
В то же время давление на стоимость золота в четверг оказывает укрепление курса доллара по отношению к основным мировым валютам, которое произошло после публикации статданных из США. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,45%, до 99,93 пункта.
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